Команда из Щелкова выиграла кубок чемпионата по кибатлетике

На ВДНХ прошел открытый чемпионат столицы по кибатлетике 2025 года, собравший лучших спортсменов в области адаптивного спорта. Спортсмены состязались в семи различных категориях.

Щелковская компания «МЕТИЗ», известная своими инновационными разработками в области протезирования, также не осталась в стороне и отправила на чемпионат команду атлетов, оснащенных протезами собственного производства. Все три члена команды прошли в следующий раунд турнира. Особенно отличился Алексей Транцев, ставший единственным участником в своей дисциплине, использующим многопальцевую конструкцию протеза руки. Кроме того, Дмитрий Кувшинов, соревновавшийся с протезом стопы, также разработанным компанией, впервые попробовал свои силы в чемпионате и занял шестое место среди 36 конкурентов.

«Увозим с собой кубок в дисциплине Протезы предплечья! Алексей Транцев с протезом кисти Максбионик занял второе место в зачете, принес команде МЕТИЗ победу в командном зачете!», — сообщили в пресс-службе компании.

Кибатлетика — это международное спортивное движение, которое объединяет спортсменов с ограничениями двигательной активности, демонстрирующих возможности управления современными протезами и устройствами для облегчения жизнедеятельности, такими как роботизированные коляски, экзоскелеты и интерфейсы «мозг-компьютер».