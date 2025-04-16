Команда из Подольска победила на областном фестивале адаптивного спорта

Команда «Корсар-Спорт» завоевала золото на соревнованиях фестиваля адаптивного спорта в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в командном зачете. В соревнованиях приняли участие 38 человек из Подольска и других городов Подмосковья.

Фестиваль адаптивного спорта посвятили созданию физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт». В нем приняли участие участники СВО, проходящие реабилитацию в Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки».

Спортсмены сразились в дартсе, корнхолле, шаффлборде, новусе, настольной игре жульбак.

«Участники СВО впервые побывали на таких соревнованиях и показали хорошие результаты. Ветераны высказали желание и далее участвовать в подобных мероприятиях», — сказал директор ФСКИ «Корсар-Спорт» Сергей Брагин.