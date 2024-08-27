Команда из Подмосковья выиграла на чемпионате России по софтболу

Команда Рузского городского округа «Карусель» стала победителем чемпионата России по софтболу. Девушки вернули себе титул, которым владели до 2020 года, сообщили в Минспорте Подмосковья.

В финале спортсменки из Рузы встретились с московской командой «Индианс». За пять иннингов «Карусель» разгромила соперниц со счетом 10:3. Бронзовым призером турнира стала также подмосковная команда из Тучково «ОСШОР-1».

«Карусель» была 25-кратным чемпионом России и выигрывала чемпионаты с 1994 по 2011 год, а затем — с 2013 по 2019 год. Теперь титул вернулся к рузским спортсменкам. Впереди у них — финал Кубка России, который пройдет с 4 по 12 сентября.

Турнир организовали в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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