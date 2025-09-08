Команда из Павловского Посада выступила на гала-концерте «Город танцует в парках»
Павловопосадцы 6 сентября выступили на сцене на гала-концерте третьего сезона фестиваля «Город танцует в парках». Городской округ достойно представил коллектив современного танца «Free Dance Crew» под руководством Вячеслава Выставкина.
Все лето в Подмосковье проходили отборочные этапы. Так, 21 июня парк «Меленки» в Павловском Посаде стал центром притяжения для всех любителей танцев.
Под художественным руководством Егора Дружинина прошло яркое и атмосферное мероприятие, собравшее более четырех тысяч зрителей. На сцене выступили 10 невероятно талантливых коллективов из Павлово-Посадского округа, которые подарили зрителям незабываемые эмоции своими энергичными и креативными номерами.
Коллектив современного танца Вячеслава Выставкина «Free Dance Crew» стал лучшим, завоевав сердца не только зрителей, но и строгого, справедливого жюри.
«От всей души благодарим наших ребят и их руководителя за участие в таком масштабном проекте и яркое выступление в гала-концерте! Вы — наша гордость и вдохновение!» — отметила директор Дома культуры «Октябрь» Марина Агеева.