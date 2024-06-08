Команда из Ногинска выступила на турнире по футболу в Санкт-Петербурге

Команда спортсменов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ногинская специальная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» стала лучшей по итогам отборочных турниров в Московской области. Им выпал шанс поучаствовать в финальном этапе всероссийских соревнований по мини-футболу среди воспитанников коррекционных школ прошел в Санкт-Петербурге.

В команду от Московской области вошло шесть ребят в возрасте 12-13 лет. Подготовкой футболистов занимался учитель физической культуры Николай Савашинский.

«Российский футбольный союз уделяет очень большое внимание развитию футбола для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы решили расширить один из важнейших наших проектов „Футбол в школе“, чтобы он охватывал коррекционные школы. Я благодарю Федерацию спорта ЛИН, Министерство просвещения и Министерство спорта, без которых эти соревнования не состоялись бы. Впереди у проекта „Футбол в коррекционной школе“ долгий и, уверен, успешный путь. Поздравляю всех участников с тем, что вам выпала честь стать первооткрывателями», — сказал Алексей Смертин, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза.

В финальном этапе турнира приняли участие 20. В играх между собой они выявляли победителей. По итогам всероссийских соревнований команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ногинская специальная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» заняла шестое место.

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