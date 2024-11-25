Команда из Ногинска приняла участие в турнире по боулингу в Реутове

Коллектив Богородского отделения Общества инвалидов принял участие в соревнованиях по боулингу в Реутове. Турнир прошел в рамках областного фестиваля спорта.

Фестиваль стал традиционным для Подмосковья и проводится уже четыре года. В соревнованиях приняли участие организации Всероссийского общества инвалидов Московской области из Балашихи, Павловского Посада, Богородского округа, Мытищ, Пушкино, Видного и Реутова.

По итогам турнира по боулингу команда из Богородского округа заняла четвертое место. Отметим, что коллектив уже не в первый раз принимает участие в данных состязаниях. Участники продемонстрировали чудеса меткости и сноровки.

В завершении турнира инициаторов спортивного мероприятия поблагодарили за гостеприимство и организацию фестиваля.

Недавно уникальный центр сопровождения слепоглухих открылся в Сергиевом Посаде. В нем смогут одновременно проживать 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Там также будут проходить реабилитацию участники СВО с ранениями слуха и зрения. На открытие приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, патриарх Кирилл и заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

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