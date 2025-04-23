Команда из Наро-Фоминска стала призером международного турнира по хоккею

Сборная «Армата» из Наро-Фоминска заняли второе место в малом кубке среди женских хоккейных команд. Турнир посвятили 102-летию спортивного общество «Динамо».

Соревнования были международными. Они состоялись в Нижнем Новгороде.

Участниками стали восемь женских хоккейных команд из, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Республики Беларусь, Челябинска, Наро-Фоминска, Санкт-Петербурга и Кирова.

В итоге команда из Наро-Фоминска стала серебряным призером турнира, уступив лишь сборной из Санкт-Петербурга, и получила право сыграть в финале Малого кубка.

«Более чем достойное выступление на столь представительном турнире, тем самым „Армата“ показала перспективность развития нашей команды и результат работы руководства команды», — прокомментировали в пресс-службе администрации Наро-Фоминска.