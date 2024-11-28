Юные автоинспекторы из Мытищ стали призерами областного конкурса

Команда юных инспекторов движения школы № 9 «Зеленая волна» в Мытищах завоевала призовое место на областном фестивале безопасного поведения на дорогах. Ребята вошли в десятку лучших команд регионального этапа фестиваля.
Юные инспекторы дорожного движения из Мытищ продемонстрировали на конкурсе театральную постановку «Подросток на дороге». Она вошла в список лучших работ регионального этапа фестиваля, который прошел в Люберцах.
Ученик школы № 32 и по совместительству командир отряда юных инспекторов дорожного движения «Школы-коммуны имени Достоевского» Матвей Горбунов занял первое место в конкурсе «Активный пропагандист правил дорожного движения».