Юные автоинспекторы из Мытищ стали призерами областного конкурса

Команда юных инспекторов движения школы № 9 «Зеленая волна» в Мытищах завоевала призовое место на областном фестивале безопасного поведения на дорогах. Ребята вошли в десятку лучших команд регионального этапа фестиваля.

Юные инспекторы дорожного движения из Мытищ продемонстрировали на конкурсе театральную постановку «Подросток на дороге». Она вошла в список лучших работ регионального этапа фестиваля, который прошел в Люберцах.

Ученик школы № 32 и по совместительству командир отряда юных инспекторов дорожного движения «Школы-коммуны имени Достоевского» Матвей Горбунов занял первое место в конкурсе «Активный пропагандист правил дорожного движения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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