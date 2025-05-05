Команда из Мытищ выиграла серебро на Кубке России по мини-футболу

В спортивном комплексе Лужники с 30 апреля по 4 мая прошел Кубок России по мини-футболу 8×8. Клуб СОБР из Мытищ стал серебряным призером соревнований.

В финале спортсмены из Подмосковья встретились со столичной командой «Форпост». Победителя Кубка определили в рамках серии пенальти, которая прошла после основного времени матча. Команда из Мытищ уступила соперникам — игра завершилась со счетом 4:5.

Лучшим защитником по итогам турнира стал футболист из Подмосковья Никита Сурков.

В соревнованиях приняли участие 48 сильнейших команд из 25 регионов России, в том числе четыре клуба из Московской области.