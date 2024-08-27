Команда из Мытищ стала призерами XII Журналиады Подмосковья

В культурно-развлекательном комплексе «Нахимов» состоялась XII Журналиада Подмосковья, в которой приняли участие 14 команд представителей медиасферы. Команда «Мы — Мытищи» показала отличные результаты в традиционных соревнованиях.

Участники столкнулись с разнообразными испытаниями, требующими как индивидуальных навыков, так и командной работы. В числе заданий были сборка-разборка автомата, стрельба в тире, дартс, перетягивание каната и эстафета. Особенно физическая подготовка понадобилась на скалодроме.

Мытищинцы продемонстрировали отличные результаты, завоевав три вторых места: Виктория Соколова заняла второе место в сборке-разборке автомата, Али Насири — на скалодроме, а команда совместными усилиями показала хорошие результаты в перетягивании каната. В итоге команда «Мы — Мытищи» заняла второе общекомандное место.

«Это отличный результат, особенно с учетом того, что в нынешнем составе команда мытищинских журналистов выступала первый раз. Мы достойно представили городской округ на Журналиаде. Кроме того, нам удалось провести время в неформальной обстановке, отладить навыки работы в команде и получить массу положительных эмоций», — отметила заместитель директора МАУ «ТВ Мытищи» Анастасия Малахевич.

Победителями XII Журналиады стали представители Электростали, а третье место заняла команда «Сыновья храброго» из Серпухова. Организатором соревнований выступил Союз журналистов Подмосковья при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области.

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