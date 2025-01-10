Команда из Мытищ стала бронзовым призером Детской баскетбольной лиги «Беркут»

Команда из Мытищ сразилась с соперниками из разных городов. После нескольких побед и поражений ребята получили бронзовые медали.

Воспитанники Мытищинской Спортивной школы Олимпийского резерва по баскетболу в новогодние каникулы не отдыхали, а соревновались на всероссийском уровне. Второй тур Детской баскетбольной лиги «Беркут» среди команд юношей 2014 года рождения прошел в Воронеже.

Мытищинским спортсменам противостояли две команды московских спорт школ, а также представители Воронежа, Липецка, Курска, Старого Оскола, Ростова-на-Дону. Команда завоевала бронзовые медали после четырех побед и двух поражений.

Юноши 2012 года рождения, которые играли в Химках на XXXV традиционном всероссийском юношеском турнире по баскетболу «Оранжевый мяч», также остались на третьем месте. Три победы, два поражения с досадным минимальным отставанием от столичного ЦСКА и баскетбольного клуба «Химки». Восстановить и подтвердить статус одной из лучших команд региона команда сможет в новых турнирах и матчах.