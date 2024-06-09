Команда из Мытищ победила в турнире Подмосковья по стритболу

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

16 команд приняли участие в турнире по стритболу «Реальные кабаны» в Подмосковье. Главный приз забрала команда из Мытищ.

Команды из Мытищ, Москвы, Сергиева Посада, Пушкино, Щелкова, Лосино-Петровского в течение четырех игровых туров соревновались за титул победителя баскетбольного турнира «Реальные кабаны». Всего заявились 16 сборных.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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«В этом году у нас были и нововведения. Провели детский турнир, в котором приняли участие 25 команд в четырех возрастных категориях среди мальчиков и девочек. Шесть команд сыграли в женском чемпионате. Приятно, что расширяется география, что появляются новые амбициозные коллективы, в составах которых не только воспитанники спортивных школ, но и уличные баскетболисты, которые в противодействии с профессиональными спортсменами проявляют себя и совершенствуют свое мастерство», — рассказал организатор турнира Александр Сорокин.

В этот раз победителем стала команда «Бизнесмены» из Мытищ. Ранее она заняла первое место в сезоне 2021 года. На втором месте тоже команда из Мытищ — «ЛКС», бронза у баскетболистов из Сергиева Посада.

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