Команда из Мытищ победила в турнире Подмосковья по стритболу

«В этом году у нас были и нововведения. Провели детский турнир, в котором приняли участие 25 команд в четырех возрастных категориях среди мальчиков и девочек. Шесть команд сыграли в женском чемпионате. Приятно, что расширяется география, что появляются новые амбициозные коллективы, в составах которых не только воспитанники спортивных школ, но и уличные баскетболисты, которые в противодействии с профессиональными спортсменами проявляют себя и совершенствуют свое мастерство», — рассказал организатор турнира Александр Сорокин.

В этот раз победителем стала команда «Бизнесмены» из Мытищ. Ранее она заняла первое место в сезоне 2021 года. На втором месте тоже команда из Мытищ — «ЛКС», бронза у баскетболистов из Сергиева Посада.

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