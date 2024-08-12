Команда из Мытищ победила в Кубке футбольных мам в Сергиевом Посаде

​В Сергиевом Посаде прошел Кубок футбольных мам, приуроченный ко Дню физкультурника. В пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области сообщили, что участниками соревнований стали десять команд из Москвы, Красногорска, Орехово-Зуева, Раменского, Липецкой области, Мытищ и Сергиева Посада.

В финале соревнований победили «Мамазонки» из Мытищ, обыграв «Футбольных мам Ясенево». Обладателями серебряного кубка стали «Футбольные мамы Москвы». Третье место заняла команда «Знамя труда» из Орехово-Зуева.

Помимо этого, индивидуальные награды получили Татьяна Янчевская как лучший игрок, Мария Майорова как лучший защитник и Ольга Краснощекова как лучший голкипер. Каждому игроку вручили уникальные медали, а команды-призеры получили награды от Министерства физической культуры и спорта Московской области.

До конца сезона в Подмосковье пройдут еще три турнира в рамках Кубка футбольных мам. Игры состоятся 24 августа в Серпухове, 7 сентября в Дубне и 21 сентября в Одинцове. Напомним, турниры проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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