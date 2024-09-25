Команда из Мытищ победила на областном турнире по волейболу

Турнир к началу учебного года городов Московской области по волейболу среди девушек состоялся в Ногинске. Женская команда «Авангард» из Мытищ заняла строку в турнирной таблице по итогам всех встреч.

Воспитанницы спортивной школы «Авангард» под тренерством Марины Подгорновой победили в финальной встрече с хозяйками турнира, командой из Ногинска.

Первую партию команда из Мытищ проиграла. Вторая партия тоже далась тяжело, но девушки смогли довести дело до тай-брейка. Третья на очереди партия тоже далась не сразу.

Сначала «Авангард» уступал со счетом 10:14, но команда смогла переломить ход игры и выиграть у Ногинска со счетом 17:15. Это и принесло им победу в турнире.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».