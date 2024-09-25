Команда из Мытищ победила на областном турнире по волейболу
Турнир к началу учебного года городов Московской области по волейболу среди девушек состоялся в Ногинске. Женская команда «Авангард» из Мытищ заняла строку в турнирной таблице по итогам всех встреч.
Воспитанницы спортивной школы «Авангард» под тренерством Марины Подгорновой победили в финальной встрече с хозяйками турнира, командой из Ногинска.
Первую партию команда из Мытищ проиграла. Вторая партия тоже далась тяжело, но девушки смогли довести дело до тай-брейка. Третья на очереди партия тоже далась не сразу.
Сначала «Авангард» уступал со счетом 10:14, но команда смогла переломить ход игры и выиграть у Ногинска со счетом 17:15. Это и принесло им победу в турнире.
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