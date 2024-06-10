Команда из Лобни стала призером областной спартакиады пенсионеров

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Команда Лобни заняла седьмое место в восьмой спартакиаде пенсионеров Московской области. Всего за победу боролись 40 команд.

Четыре десятка команд соревновались в кроссе, плавании на 50 метров, настольном теннисе, стрельбе их пневматической винтовки, дартсе, эстафете и шахматах. Команда из Лобни заняла седьмое место. Возраст участников - от 55 лет для женщин и от 60 - для мужчин. В беге на 1000 метров победил спортсмен из Лобни Сергей Оськин. В стрельбе лучшим стал Александр Морозов.

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