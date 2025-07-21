Команда из Люберец стала призером этапа чемпионата России по мотогонкам

Восьмой этап командного первенства страны по мотогонкам на гаревой дорожке в классе 500 прошел в минувшие выходные на мотодроме ДОСААФ в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие гонщики из Москвы и Подмосковья, Башкирии, Тольятти, Новосибирска и Саратовской области.
Спортсмены провели 15 заездов. Для определения победителя потребовался еще один дополнительный, в котором выступил один гонщик из каждой команды, набравшей равное с другими число очков.
В итоге золотая награда досталась «СТМК Турбина» из Москвы, второе место заняли представители города Октябрьский — «Алтын-Мото». Бронзовым призером стала команда СТК «GALAXY» из Люберец. По итогам двух этапов люберецкие гонщики прочно закрепились на третьей позиции в командном чемпионате России.
Руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Сергей Стрекаловский поздравил с высоким результатом спортсменов Ивана и Алексея Симиковых, а также их тренера Олега Маслова.
Стала известна дата новой встречи делегаций России и Украины
Строительство моста через канал имени Москвы началось в Дмитровском округе
Системы ПВО сбили летевший на Москву дрон
Акция по уборке улиц пройдет в деревнях и поселках Подмосковья в августе и сентябре
Тротуар возле ж/д станции «Малаховка» обновили под Люберцами
«Гарантия прозрачности». Андрей Воробьев — об онлайн-собраниях собственников квартир в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте