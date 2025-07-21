Команда из Люберец стала призером этапа чемпионата России по мотогонкам

Восьмой этап командного первенства страны по мотогонкам на гаревой дорожке в классе 500 прошел в минувшие выходные на мотодроме ДОСААФ в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие гонщики из Москвы и Подмосковья, Башкирии, Тольятти, Новосибирска и Саратовской области.

Спортсмены провели 15 заездов. Для определения победителя потребовался еще один дополнительный, в котором выступил один гонщик из каждой команды, набравшей равное с другими число очков.

В итоге золотая награда досталась «СТМК Турбина» из Москвы, второе место заняли представители города Октябрьский — «Алтын-Мото». Бронзовым призером стала команда СТК «GALAXY» из Люберец. По итогам двух этапов люберецкие гонщики прочно закрепились на третьей позиции в командном чемпионате России.

Руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Сергей Стрекаловский поздравил с высоким результатом спортсменов Ивана и Алексея Симиковых, а также их тренера Олега Маслова.