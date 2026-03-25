Команда из Люберец стала победителем областного турнира по киле

21 марта на стадионе «Труд» в Малаховке городского округа Люберцы прошел турнир по киле, посвященный памяти молодого атамана московской ватаги «Русские на трибуне» Игоря Комендатенко. Соревнования состоялись в экспериментальном формате: ватаги играли в составе 5×5, но по правилам килы 3×3, где запрещен захват свободного игрока.

В турнире приняли участие ватаги «Русские на трибуне», «Любера», «Северный человек Чехов», «1380 килАтонн», «Твердыня» и «Опричники». Победу одержали хозяева площадки — ватага «Любера», обойдя серьезных соперников. Как отметил руководитель Дирекции спортивных сооружений округа Сергей Стрекаловский, «Любера» стали победителями всех турниров, проводимых с начала года в регионе.

«Кила — динамично развивающаяся игра, эксперименты сопровождают нас постоянно. Совместно с ватагами и судейским сообществом мы анализируем турниры и вносим небольшие, но значимые изменения в правила. Так, например, недавно внесли такое новшество, как третья желтая карточка», — рассказал президент Федерации килы России Дмитрий Черняк.

Турнир памяти Игоря Комендатенко был организован ватагой «Любера» при поддержке администрации городского округа Люберцы и регионального отделения Федерации килы России в Московской области.