Команда из Красногорска стала чемпионом России по мини-футболу среди женщин

В Сочи завершился FONBET чемпионат России по мини-футболу в формате 7×7 среди женских команд, где триумфатором стала команда «Зоркий» из Московской области. В напряженном финале «Зоркий» одержал победу над петербуржской «Звездой» со счетом 2:0, завоевав титул чемпиона.

В борьбе за бронзовые медали встретились команды «Бутса» из Санкт-Петербурга и «Альфа-09» из Калининградской области. Петербурженки оказались сильнее, завершив матч с результатом 2:0 в свою пользу.

Турнир собрал 24 команды из 19 регионов России, и в течение трех дней на полях спортивного комплекса «Территория спорта» в Сочи было проведено 48 игр. Представитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова отметила успешное проведение чемпионата и выразила благодарность всем участникам.

Церемония награждения прошла сразу после финала, ее провели заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина и Ольга Мащикова. Турнир стал значимым событием в развитии женского футбола в России.

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