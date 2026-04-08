Команда из Красногорска подтвердила чемпионский титул на турнире по водному поло

В Красногорске с большим успехом прошел четвертый областной турнир по женскому водному поло. Это событие собрало множество команд и стало настоящим праздником спорта.

Соревнования привлекли команды из семи муниципалитетов Московской области. Все участники продемонстрировали боевой дух и стремление к победе. Однако лидерство вновь доказала команда городского округа Красногорск, уверенно подтвердив чемпионский титул.

Отличительной чертой турнира стало то, что участницы — не профессиональные спортсменки, а участницы проекта «Активное долголетие». Многие из них когда-то только учились плавать, а сегодня уверенно держаться на воде и ведут напряженную борьбу за победу.

«Тренировки, тренировки и еще раз тренировки», — с улыбкой говорит участница команды Марина Парамзина. «Но это не только про спорт. Это про жизнь, про энергию, про команду».

Пока одни команды играли, другие не скучали: мастер-классы, танцы и общение сделали турнир по-настоящему теплым и насыщенным событием.

Организаторы уже планируют следующий турнир, который станет юбилейным и обещает быть еще масштабнее и зрелищнее.