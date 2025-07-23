Команда из Королева стала победителем областной спартакиады

Соревнования «Путь победителя» начались в Королеве в марте. Более 200 сильнейших спортсменов Московской области в составе 11 команд боролись за победу в самых разных видах спорта.

Участниками Спартакиады стали крупнейшие предприятия ракетно-космической и оборонной отрасли Подмосковья — Ракетно-космическая корпорация «Энергия», НПО измерительной техники, Конструкторское бюро химического машиностроения Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и другие.

Состязания включали несколько этапов по разным видам спорта: баскетболу, волейболу, легкой атлетике, плавании, настольному теннису, дартсу и шахматам. Самыми напряженными и зрелищными стали финальные игры по мини-футболу, которые прошли в конце июля.

Абсолютным победителем спартакиады стала команда РКК «Энергия», завоевавшая главный трофей — почетный кубок. Торжественное вручение наград состоится в августе, в День физкультурника.