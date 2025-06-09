Команда из Коломны победила на областной спартакиаде пенсионеров

Традиционные состязания среди пенсионеров завершились в Московской области. Лучшей на них стала команда из Коломны.

Мероприятие прошло на спортивных площадках конькобежного центра «Коломна». Соревнования организовали Союз пенсионеров Подмосковья и министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками турнира стали свыше 400 человек из более чем 40 муниципальных образований и городов Московской области. В Коломне состязания проходят уже в третий раз.

Пенсионеры состязались в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, шахматах, стрельбе из пневматической винтовки, дартсе и комбинированной эстафете.

«Спартакиада пенсионеров – это самый масштабный и самый любимый проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». В Коломне успешно развиваются более 70 видов спорта. При поддержке губернатора открываются новые спортивные объекты. И с каждым годом жителей города, которые выбирают здоровый образ жизни, становится все больше», - сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Победителем в командном зачете стала сборная из Коломны. По результатам спартакиады сформируют областную команду. Она защитит честь региона на всероссийском состязании в Тюмени уже этой осенью.