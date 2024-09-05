Команда из Химок стала призером всероссийского фестиваля дворового футбола

Спортсмены из Химок заняли третье место на региональном этапе турнира всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6 в возрастной категории 13-14 лет. Участие в состязаниях приняли более 150 детей.
Всего в турнире сыграли 20 команд. Золото соревнований досталось юным футболистам из Мытищ. В финале ребята победили соперников из Коломны со счетом 1:0. Химчане стали третьими.
«Наши спортсмены продолжают радовать нас своими достижениями. Третье место на соревнованиях такого уровня — это очень достойный результат. Поздравляю химчан с заслуженной наградой!» — сказал муниципальный депутат Владимир Суслов.