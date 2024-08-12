Команда из Химок стала призером финала Winline лиги по баскетболу 3×3

Подмосковная женская команда Khimki Power завоевала серебро на Гранд-финале Winline лиги по баскетболу 3×3. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинале представительницы Khimki Power обыграли четырехкратных чемпионок России, команду «ЦОП-Петербург», со счетом 13:12. В финале они встретились с командой «Самара», уступив со счетом 18:19, и заняли второе место.

Подмосковные спортсменки также получили награду «Открытие сезона», а генерального директора Центра спортивной подготовки № 5 Татьяну Аратову отметили как менеджера сезона. Мужская команда Khimki Power заняла пятое место. Напомним, турнир проходил с 9 по 11 августа в Екатеринбурге в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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