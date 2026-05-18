Команда из Егорьевска победила на региональном фестивале ГТО

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья сообщила, что команда городского округа Егорьевск заняла первое место на региональном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся.

Фестиваль собрал 40 команд — 320 юношей и девушек IV и V ступеней ГТО из муниципальных округов Московской области. Участники состязались в девяти видах испытаний: бег на 60 и 1500 (IV ступень) или 2000 метров (V ступень), стрельба из пневматической винтовки, метание мяча, наклон вперед, прыжок в длину, поднимание туловища, подтягивание или отжимания, плавание на 50 метров.

Второе место заняла команда из Одинцовского городского округа, а третье — из Люберец. По итогам фестиваля будет сформирована сборная Московской области для участия во всероссийском этапе.

Региональный фестиваль «Готов к труду и обороне» среди школьников прошел 13 мая на базе СШ «Орбита» в Дзержинском (г. о. Люберцы) в рамках государственной программы «Спорт России».

