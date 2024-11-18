Команда из Белоруссии приняла участие в турнире по кикбоксингу в Балашихе

Четвертый детско-юношеский турнир по кикбоксингу «Золотая перчатка» состоялся в спортивном комплексе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского. Соревнования были посвящены спецназовцам, погибшим при исполнении воинского долга, и проходили под девизом: «Занимаешься спортом – служишь Родине!».

Турнир собрал более 300 участников из разных регионов России, а также команду юных спортсменов из Республики Беларусь. Ребята возрастом от 10 до 16 лет впервые посетили Балашиху и отметили высокий уровень организации и проведения мероприятия.

В ходе соревнований участники продемонстрировали свои навыки на ринге, показывая зрелищные бои и спортивный дух. Финалистов турнира наградили кубками, медалями и дипломами, что подчеркнуло важность их достижений.

Турнир «Золотая перчатка» был организован общественной организацией ветеранов подразделений спецназа и проводился при поддержке администрации Балашихи. Это мероприятие стало отличной платформой для юных кикбоксеров, вдохновляя их на дальнейшие достижения в спорте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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