Команда из Балашихи вышла в Высшую лигу КВН

Команда городского округа Балашиха «Не беспокоить» достигла значительного успеха, пробившись в Высшую лигу Клуба веселых и находчивых. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров в интервью Телеканалу 360.

1/8 финала Высшей лиги пройдет 12 марта в Центральном академическом театре Российской армии. В этом этапе соревнования примут участие команды из Москвы, Мытищ и Камышлова.

«Уверен, ребят ждет большой успех. Мы все за них болеем», — отметил Сергей Юров, подчеркивая важность поддержки местных команд.

Развитие КВН среди молодежи в Балашихе стало системным процессом. Активно работает Балашихинская школьная лига, которая помогает талантливым школьникам раскрывать свои способности и выходить на новый уровень. Эта лига объединяет образовательные учреждения округа и ежегодно собирает десятки команд, что создает здоровую конкурентную атмосферу и способствует творческому развитию молодежи.

КВН БШЛ становится стартовой площадкой для многих участников, позволяя им проявить себя на сцене и получить опыт, необходимый для дальнейшей карьеры в юмористическом жанре. Для многих ребят именно школьная сцена становится первым шагом к профессиональному творческому росту.

Важным шагом в развитии молодежного движения стало соглашение о сотрудничестве с Планетой КВН, подписанное 25 ноября 2025 года. Этот документ направлен на дальнейшее развитие школьной лиги и создание дополнительных возможностей для юных КВНщиков. Теперь ребята смогут получать методическую и организационную поддержку, участвовать в крупных проектах и фестивалях, а также взаимодействовать с профессиональным сообществом. Это позволит им постепенно переходить от школьной сцены к более крупным лигам.