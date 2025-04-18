Команда «Инфолуч» победила на муниципальном этапе в игре «Зарница» в Истре

Пресс-служба администрации м. о. Истра

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

Участники команды «Инфолуч» заняли первое место на военно-патриотической игре «Зарница 2.0.». Теперь ребята 15 мая будут представлять округ на региональном этапе соревнований в Балашихе.

Активисты получили почетные грамоты, благодарственные письма. Их вручала победителям Оксана Черкашина, депутат Совета депутатов муниципального округа Истра. Также им подарили брендированную одежду «Движения Первых».

Такого результата ребята достигли благодаря упорству и знаниям, а также грамотному руководству наставников, которые помогли участникам развить необходимые навыки. Кроме того, активисты команды из Истры показали себя и в индивидуальном зачете.

Первое место в номинации «Военкор» заняла Бьянка Гужа, ученица 8 «А» класса, третьи места в номинациях «Саперы» завоевали Александра Васильева из 8 «Б» класса и Масрур Саримсоков из 8 «А» класса, «Политрук» получил Алексей Тюряхин, ученик 11 «А» класса, в направлении «Командир» заняла Ксения Базинюк, ученица 8 «А» класса.