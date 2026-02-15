Команда главы Дубны обсудила с жителями благоустройство одного из дворов

Встреча состоялась 12 февраля во дворе дома № 11 по проспекту Боголюбова и соседних домов на улице Понтекорво. Работы по изменению территорий планируются в рамках губернаторской программы.

На мероприятии присутствовали глава округа Максим Тихомиров и его заместитель Денис Карюхин.

Главными темами обсуждения стали расширение парковочного пространства и создание транзитного тротуара между домами № 15 и № 17. Сейчас пешеходам приходится выходить на проезжую часть, хотя по двору ежедневно проходят десятки людей — взрослые спешат на работу, родители ведут детей в школы и сады. Также жители предложили установить велопарковки.

Собравшиеся прямо на карте отмечали маркерами желаемые изменения, все пожелания зафиксировали для дальнейшей разработки проекта.

Максим Тихомиров поблагодарил жителей за активность и отзывчивость. Комплексное обновление территории призвано сделать двор не только удобнее, но прежде всего безопаснее для детей и взрослых.