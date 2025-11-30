Команда «Гэлакси» из Люберец стала чемпионом России по микрофутзалу

Футбольный клуб «Гэлакси» из городского округа Люберцы завоевал титул чемпиона России по микрофутзалу среди мужских команд. Соревнования проходили с 24 по 28 ноября в Красногорске и собрали 10 команд из разных регионов.

В полуфинальном матче люберчане проявили настоящий характер, одержав победу в напряженной серии послематчевых пенальти, над действующим чемпионом — командой «Спартак». В финале команда «Гэлакси» сразилась с рязанским клубом.

«В финале спортсмены из Люберец встретились с командой из Рязанской области „Конфеста“. Основное время завершилось нулевой ничьей. Судьба чемпионства решилась в серии пенальти, где люберчане вновь оказались сильнее — 1:0», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Напомним, в декабре стартует Чемпионат страны среди женских команд, в котором Московскую область будут представлять команды из Красногорска и Люберец.