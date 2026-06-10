Команда мотофристайла FMX13 даст 2 выступления в Подмосковье в июне

В День России, 12 июня, и на следующий день, 13 июня, в Московской области пройдут выступления команды мотофристайла FMX13. Профессиональные спортсмены продемонстрируют зрелищные трюки на мотоциклах, а зрителей ждет захватывающее шоу.

12 июня жителей и гостей Сергиева Посада приглашают на выступление в 17:00 по адресу: проспект Красной Армии, дом 169, площадка перед Администрацией.

На следующий день, 13 июня, команда FMX13 выступит в Балашихе, на площади у ледового дворца спорта им. Ю. Е. Ляпкина по адресу: улица Парковая, дом 2.

Сообщается, что в программе запланированы сложные трюки: сальто назад, цунами, синхронные прыжки и многое другое. Основатель команды, самый титулованный райдер России Алексей Колесников, исполнит сальто на багги — один из самых сложных трюков, который покоряется лишь четырем райдерам в мире.

Выступление будет сопровождать известный российский битбоксер Вахтанг.

Вход на мероприятия свободный. 6+.