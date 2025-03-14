Команда автозавода из Фрязина установила рекорд скорости на льду

Сотрудники завода «Ф-МоторСпорт» из Фрязина приняли участие в фестивале «Дни скорости на льду Байкала». Им удалось побить рекорд в одной из категорий.

Команда из Фрязина поучаствовала в гонке на серийном полноприводном автовездеходе «Вектор-спорт» на 420 лошадиных сил. Машина продемонстрировала надежность и мощность, что доказало мастерство инженеров.

Инженеры способны создавать качественную продукцию, превосходящую зарубежные аналоги. Сейчас в планах команды предприятия «Ф-МоторСпорт» не только установить новые рекорды, но и усовершенствовать технологии.

Сейчас основная задача — продолжать делать автовездеходы еще более мощными, безопасными и надежными.

«Поздравляем фрязинских автопроизводителей с этим знаменательным достижением! Их успех — это гордость не только для нашего города, но и для всей страны», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.