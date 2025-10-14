Команда «Атлант» из Мытищ победила в первенстве Молодежной хоккейной лиги

Это уже вторая победа в рамках первенства Молодежной хоккейной лиги. Одна из лучших игр сезона прошла против ступинского «Капитана» на Арене «Мытищи» имени Виктора Шалимова. «Атлант» обыграл соперника со счетом 5:3.

Три гола Тарасенко, ассистентский покер Савельева, гол и пас от Афанасьева и Данилкина принесли команде непростую победу. Мытищинские спортсмены с первых минут взяли высокий темп. Первым отличился Степан Тарасенко с передачи Тимофея Савельева. Гости достаточно быстро не только отыгрались, но и вышли вперед.

Никто не удивился, когда в начале второго периода диктор в третий раз объявил информацию, что с передачи Тимофея Савельева шайбу забросил Степан Тарасенко. Хоккеисты из Ступина снова смогли отыграться, но в оставшееся время лучше выглядел «Атлант».

Еще один ассистентский балл пошел в зачет Савельеву, который вместе с Никитой Афанасьевым вывели на завершающий бросок Павла Данилкина. Всего за 10 секунд до финальной сирены Данилкин помог Афанасьеву забросить победную шайбу.