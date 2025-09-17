Колонны и лавочки на станции Гжель Казанского направления украсят росписью

ЦППК завершила капитальный ремонт на станции Гжель Казанского направления и вместе с Гжельским фарфоровым заводом начала необычное оформление платформы. Художник предприятия расписывает колонны и лавочки традиционными бело-синими узорами, превращая их в арт-объекты.

Во время ремонта заменили почти 400 фундаментных блоков и 250 плит перекрытия, уложили свыше 1,7 тысячи квадратных метров брусчатки и установили 500 метров линии безопасности. Также обновили навес, лестницы, информационные знаки и смонтировали современное светодиодное освещение. Для удобства пассажиров поставили новые лавочки и урны.

«Завершив ремонт на станции, вместе с Гжельским фарфоровым заводом мы начали художественно расписывать элементы платформы станции Гжель. Наша акция призвана напомнить о важности сохранения культурного кода страны, ведь именно здесь зародился легендарный народный промысел», — подчеркнула начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.

Генеральный директор завода Вера Коновалова подчеркнула, что идея проекта в том, чтобы знакомство гостей с Гжелью начиналось не с карты в телефоне, а с первого впечатления прямо на станции. По ее словам, бело-синие узоры помогают сразу почувствовать атмосферу промысла и настраивают на встречу с искусством.