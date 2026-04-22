Коломенский завод завершил переход на электронные кассовые документы

На Коломенском заводе успешно реализован проект по переводу кассовых документов в электронный формат на платформе 1С ERP. Предприятие входит в состав «Трансмашхолдинга», сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Основной целью проекта было сокращение использования бумажных документов, ускорение оформления и подписания финансовых бумаг. В течение года над задачей трудились специалисты из финансового отдела, бухгалтерии, управления по информационным технологиям и дирекции проектного управления и цифровизации.

Переход на «цифровую кассу» упростил процесс работы с документами, исключив возможность искажения отчетности и фальсификации данных. Все документы теперь хранятся в едином архиве, доступ к которому можно получить в любой момент.

Внедрение нового функционала также открывает возможности для перевода в электронный формат и других видов документов в будущем.