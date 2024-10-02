Коломенский завод тяжелых станков отметил 110-летие

Коломенское предприятие «Станкотех» отпраздновало 110 лет с момента создания завода. Его продукция пользуется высоким спросом не только в России, но и за рубежом.

Коломенский завод тяжелых станков, с которого начиналась история предприятия, все эти годы выпускал уникальное оборудование на высшем технологическом уровне. Он занял ведущее место в промышленной сфере России. Производитель сверхтяжелых станков имеет мощную научно-техническую базу и богатые традиции.

«У завода колоссальные планы и задачи. Уверен, что вместе мы справимся с их реализацией», — заявил генеральный директор холдинга СТАН, в который входит «Станкотех», Борис Богатырев.

Он поздравил с выдающейся датой коллектив предприятия и вручил лучшим работникам награды, грамоты и благодарственные письма.

Заместитель главы городского округа Дмитрий Шаталов отметил, что коломенское станкостроение постоянно развивается, а местная продукция востребована по всей стране. Он назвал «Станкотех» флагманом России в области изготовления металлорежущего оборудования в стране.

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