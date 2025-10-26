Коломенский завод представил продукцию на международной выставке в Москве

Крупнейшее предприятие городского округа Коломна стало участником X международной выставки «Тепло и энергия». Промышленный биеналле состоялся в столичном Международном выставочном центре при поддержке Минпромторга России.

На сегодняшний день Коломенский завод — единственный российский производитель серийных отечественных газопоршневых двигателей мощностью от 900 киловатт. На экспозиции в Москве предприятие представило макеты современных образов своей продукции. В первую очередь, это газопоршневая электростанция ЭГПК-9 с газопоршневым двигателем-генератором, а также газодизель-генератор 7ГДГ и дизель-генератор 31-26 ДГ.

«На выставке мы много общались с участниками, в том числе к нам обращались и представители майнинговых ферм. Чтобы удовлетворить запросы потенциальных клиентов, мы собираемся расширять линейку единичной мощности газопоршневых двигателей до 3-4 мегаватт», — рассказал руководитель направления распределительной энергетики компании «ТМХ-Энергетические решения» Александр Петрушкин.

Представители предприятия отмечают, что продукция завода полностью защищена от рисков, связанных с ограничениями на поставки из-за рубежа материалов и компонентов, необходимых для обслуживания и ремонта энергетического оборудования.