Коломенский завод передал в зону СВО новую партию гумпомощи

Коллектив завода в Коломне собрал средства и закупил необходимые вещи для военнослужащих в зоне спецоперации. Волонтеры доставят гумпомощь на передовую.

На собранные средства удалось собрать большую посылку. В нее вошли квадрокоптер, спальные мешки, теплая одежда, туалетные принадлежности, продукты, а также другие вещи, необходимые военнослужащим.

Гумпомощь уже передали волонтерам. Они отправят ее в зону спецоперации и в Курскую область. В посылку также войдут 10 печек-буржуек. Их изготовили специально для российских воинов работники заготовительно-кузовного цеха Коломенского завода.

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