Коломенский завод отправил отремонтированные двигатели для тепловозов

Предприятие завершило ремонт и отгрузку четырех дизель-генераторов. Оборудование предназначено для установки на магистральные грузовые тепловозы «Витязь» Брянского машиностроительного завода.

Согласно сообщению пресс-службы завода, отгрузка является частью планомерной работы по поддержанию парка этих локомотивов в рабочем состоянии. Всего на данный момент предприятие уже отремонтировало и передало заказчику 10 таких дизель-генераторов.

Дизель-генераторы типа 21-26ДГ являются ключевым компонентом тепловозов «Витязь». Их мощность в 3400 лошадиных сил позволяет локомотивам водить составы массой свыше 6500 тонн. Качественный ремонт продлевает жизненный цикл дорогостоящего оборудования, обеспечивает его надежность в условиях магистральных перевозок и способствует бесперебойности грузопотоков на российских железных дорогах.