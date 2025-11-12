Коломенский завод модернизирует производство к 2028 году

Входящий в состав «Трансмашхолдинга» Коломенский завод продолжает реализовывать инвестиционные проекты, направленные на укрепление технологической независимости России. На предприятии запустили производство современных дизельных двигателей, в том числе для нужд судостроения. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Сегодня Коломенский завод занимает свыше 50% рынка среднеоборотных дизельных двигателей СНГ. На сегодняшний день с производственных линий завода сошли уже более 45 тысяч дизельных двигателей различного назначения», — уточнила Зиновьева.

По ее словам, до 2028 года предприятие планирует реализовать проект по модернизации производства, что позволит на 50% увеличить объем выпускаемых двигателей. Инвестиции в проект составят 26 миллиардов рублей, а его реализация позволит создать около 500 рабочих мест.

Сегодня на заводе работают около 4,3 тысячи человек. Предприятие активно участвует в федеральной программе «Профессионалитет». В соответствии с ним для студентов открыли учебно-производственный участок, а на базе колледжа «Коломна» создали специализированную кафедру для предприятий «Трансмашхолдинга».

Зиновьева добавила, что ежегодно на практику на Коломенский завод приходят более 300 студентов, и многие из них после обучения остаются работать на предприятии в качестве специалистов по наладке, эксплуатации, слесарей и сварщиков.