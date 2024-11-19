Коломенский ГСГУ и Нанкинский институт Китая заключили договор партнерства

Ректор коломенского Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Леонова нанесла официальный визит в Китай. Основной целью поездки стало расширение партнерства с образовательными учреждениями Нанкина, расположенного в провинции Цзянсу.

Первым пунктом визита стал Нанкинский институт механических и электрических технологий. В этом вузе в июне был заключен предварительный договор о сотрудничестве, но ранее переговоры велись в онлайн-режиме. Личная встреча с ректором института Чжоу Цинлином позволила сторонам обсудить дальнейшие перспективы. По итогам встречи подписан договор, направленный на развитие совместных образовательных проектов и программу академического обмена.

Нанкинский институт вмещает более восьми тысяч студентов и сосредоточен на технических специальностях, таких как машиностроение, электронные технологии и информационная инженерия. Одним из недавних успехов вуза стало создание и запуск собственного спутника на орбиту. С текущего учебного года в институте начали обучать русскому языку. Жанна Леонова также посетила Китайско-российский образовательный центр и ознакомилась с успехами китайских студентов в изучении русского языка.

Ректор отметила, что у Коломенского вуза сложились прочные партнерские отношения с университетами Китая.

«Теперь российско-китайское сотрудничество в сфере образования становится особенно значимым в рамках мировой политической обстановки и укрепления связей наших государств», — подытожила Жанна Леонова.