Коломенский аграрный колледж перейдет на российскую операционную систему

Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова перейдет на российскую операционную систему. Учреждение заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком «НТЦ ИТ РОСА». Отечественные программы также будут применять в повседневной практике студентов.

По соглашению колледж получит 300 лицензий специальной операционной системы. Отечественную ОС будут использовать во время лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий.

«Студенты, которым в будущей профессиональной деятельности потребуются навыки работы с российскими программными платформами, смогут получать эти компетенции непосредственно в стенах альма-матер», — отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Также по соглашению будут развивать учебно-методические материалы, готовить научные доклады, статьи и пособия. Также совместно будут проводиться конференции, симпозиумы и ярмарки вакансий. Это откроет студентам возможности для профессионального роста в IT.

Сотрудничество будет строиться на принципах равенства и взаимной выгоды.

Колледж активно развивает образовательные программы, направленные на формирование у учащихся профессиональных компетенций.