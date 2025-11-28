Коломенские школьники создали 16 авторских сказок по мотивам «Винни-Пуха»

Воспитанники языковой школы коломенского Государственного социально-гуманитарного университета освоили азы взаимодействия с искусственным интеллектом. Каждый день на занятиях и мастер-классах ребята создавали собственную версию знаменитой сказки «Винни-Пух и все-все-все» Алана Милна.

Главными помощниками детей в этом занимательном процессе стали студенты факультета иностранных языков и филологического факультета, а также нейросети, способные превращать идеи в законченные истории буквально за пару минут. В результате получилось 16 авторских сказок.

Стоит добавить, что под эгидой вузовского проекта «Английский без границ» несколько раз в год в ГСГУ запускают серию занятий для школьников от семи до 12 лет. Дети не просто изучают английский, а создают настоящие чудеса с помощью искусственного интеллекта и арт-педагогики — через игры, творчество и живое общение на английском языке с опытными преподавателями и студентами.