Коллективы из Воскресенска стали лауреатами творческих конкурсов

Танцоры и вокалисты нескольких творческих студий Воскресенска приняли участие в ряде фестивалей-конкурсов. Ребята стали лауреатами в различных номинациях.

К примеру, воспитанник центра культуры и творчества «Истоки» Данила Енов стал лауреатом третьей степени международного многожанрового фестиваля-конкурса «Карусель земля» — «Град мастеров — Коломна 2025». Солистка ансамбля народной песни «Милавица» Анастасия Лысина заняла почетное место на фестивале детского и молодежного творчества «Серебряный Олень» в Одинцове.

Награды с международного конкурса «Планета звезд» привезли ребята из хореографического кружка «Калейдоскоп». Три номера заняли Гран-при, авторов еще двух признали лауреатами первой степени.

Хореографический кружок «Кнопочки» показал отличные результаты на всероссийском конкурсе-фестивале творчества и искусств «PRОТворчество».

Воспитанники коллективов Культурно-досугового центра стали лучшими на международном конкурсе музыкально-художественного творчества «Русская сказка», международном фестивале «Мозаика искусств», всероссийском фестивале искусств и творчества «Звезды России», а также фестивале людей старшего поколения «На бис!».