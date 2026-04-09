Коллективы из Воскресенска стали лауреатами областного и международного конкурсов

Народный коллектив «Сувенир», которым руководит заслуженный работник культуры Российской Федерации Мария Тышецкая, выступил на IX международном фестивале искусств «Золотой орел», проходившем с 1 по 5 апреля в Ингушетии. Жюри присудило главный приз – Гран-при –танцевальной композиции «Субботея». Ансамбль также получил три диплома лауреата первой степени за номера «Семейная плясовая», «Маков цвет» и «Девичьи потешки». Кроме того, коллектив был отмечен благодарностью министра культуры и туризма Республики Ингушетия за активное участие в фестивале и выдающиеся артистические качества.

Образцовый коллектив «Грация» стал лауреатом первой степени на областном конкурсе циркового искусства «Парад алле» в Павловском Посаде. Воскресенские гимнастки под руководством Наталии Учеваткиной и Владислава Голобородько показали высокий уровень мастерства на сцене Дворца культуры «Павлово-Покровский».