Ансамбли из Воскресенска отличились на всероссийском творческом конкурсе

Во Дворце культуры «Цементник» городского округа Воскресенск прошел VII Всероссийский фестиваль-конкурс творчества и искусств «Грани искусства». Местные коллективы показали высокие результаты и удостоились званий лауреатов.

Участники ансамбля классического танца «Вдохновение» под руководством Оксаны Кузнецовой стали шесть раз лауреатами I степени, лауреатами II степени, обладателями специального приза «За сохранение классического наследия» и денежного сертификата. Солистку коллектива народного танца «Злато» Дарью Коробейникову удостоили звания лауреата I степени. Участница выступила под руководством Ирины Цыгановой. Коллектив эстрадного и современного танца Nezabudki стал лауреатом II степени и трижды — лауреатом III степени. Подготовила ребят к творческому конкурсу руководитель Ирина Пушкарева.

На фестивале отличились и вокалисты Дворца культуры «Цементник». Коллектив «Громче», которым руководит Мария Трофимова, дважды удостоили звания лауреата I степени. Трио участниц, в составе которого Евгения Левшова, Вероника Курносова и Диана Баринова, стало лауреатом I степени, а квинтет студии и ее солистка Диана Романова завоевали звание лауреатов II степени, Диану Баринову удостоили звания лауреата III степени. Дважды лауреатом I степени стала студия народного вокала «Забавушки» под руководством Марии Трофимовой.

Студия детского вокала «ДоМиСолькИ» Центра культуры и досуга «Москворецкий» завоевала звание лауреата I степени. Солисты коллектива Максим Габятдинов и Анастасия Волнова стали лауреатами I степени. Лауреаты II степени степени: Ева Андреева, Анастасия Рыбенкова, Арина Юракова, Полина Тимофеева, Лиза Шапорова, Вероника Янченко, Владимир Петренко, Маргарита Кушшаева, а лауреаты III: Дарья и Вероника Власовы, Анастасия Рыбакова. Руководит коллективом Юлия Махова.

Воспитанники педагога Любови Евсеевой из хореографического кружка «Кнопочки» Дома культуры рабочего поселка имени Цюрупы дважды удостоились звания лауреатов II степени. Дважды дипломантом I степени стал ансамбль народного танца «Мечта».

Мастерство на конкурсе продемонстрировали и ученики школы № 3 Воскресенской детской школы искусств. Коллектив эстрадно-спортивного танца «Эврика», которым руководят Ирина Зайцева и Светлана Соколова, трижды стал лауреатом I степени. Танец ребят «Занозы» жюри конкурса отметило специальным призом. Воспитанники вокально-хорового отделения Мария Тамбеева, Эмилия Жирнова и Екатерина Николаева также получили высокие оценки. Марии вручили специальный приз жюри конкурса, она стала лауреатом I степени, Эмилию удостоили звания лауреата I и II степени, а Екатерине присвоили звание лауреата II степени.