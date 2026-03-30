Коллективы из Серпухова стали лауреатами международного конкурса танцев

Два творческих коллектива Дворца культуры «Россия» из Серпухова приняли участие в IX Международном фестивале-конкурсе национальных культур и искусств «Карусель Земля» — «Град Мастеров — Коломна 2026». Оба показали высокие результаты, став лауреатами I степени.

Танцевальная студия «Элеганс» под руководством Ильи и Ирины Гороховских-Зепс получила награду сразу в двух категориях: смешанной и в номинации «Дуэт» с номером «Райская птичка». Клуб исторического бального танца «Гармония» под руководством Валерия Ступина также стал лауреатом I степени — в категории «Активное долголетие».

Каждая новая награда — это не просто результат, а продолжение большого пути, который Дворец культуры «Россия» проходит вместе со своими коллективами. В основе этого движения — профессионализм, вдохновение и верность избранному делу.

«Желаю, чтобы ваш талант всегда находил признание, а творческий путь был легким и щедрым на заслуженные награды», — отметила заместитель главы Серпухова Оксана Лебедева.