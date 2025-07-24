Коллективы из Одинцова смогут поучаствовать в областном танцевальном фестивале

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Впервые в Подмосковье состоится фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу „Область танцевальных культур“». К участию приглашают танцоров уличных направлений со всего региона, в том числе из Одинцовского городского округа.

«Область танцевальных культур» — уникальный фестиваль, который продолжает череду культурных событий Подмосковья, открывающих таланты детей и молодежи. Участники смогут продемонстрировать свои навыки и мастерство на танцполе и вдохновиться выступлениями танцоров мирового уровня.

Проект дает возможность выступить начинающим и профессиональным коллективам и солистам из Подмосковья. Оставить заявку на участие в творческом состязании за Кубок можно на сайте областьтанца.рф.

Оценивать выступления конкурсантов будет жюри, в состав которого войдут многократные победители и призеры международных танцевальных фестивалей.