Коллективы из Люберец стали лауреатами областного конкурса народного творчества

Фестиваль-конкурс «Славянское подворье» завершился в Подольске. На нем успешно выступили три танцевальных коллектива из Люберец.

Всего участие в конкурсе приняли более 30 коллективов народного творчества. Они представили 17 муниципалитетов Подмосковья.

Звание лауреата первой степени присвоили образцовому коллективу ансамблю народного танца «Тропинка» и заслуженному коллективу народного творчества РФ «Россия». Лауреатом второй степени стал образцовый коллектив ансамбля народного танца «Карусель».

«Мы гордимся нашими юными дарованиями, их трудолюбием и талантом! Благодарим руководителей и педагогов за самоотверженную работу и подготовку. Это отличный старт нового творческого сезона», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Также специальный приз Музыкального общества Московской области вручили воспитанникам Детской хореографической школы Люберец.