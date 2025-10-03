Коллектив школы № 1 в Шатуре поздравили с Днем учителя

Преподавателей ждали цветы, веселые плакаты и, конечно же, теплые слова. Ребята выразили признательность людям, воспитавшим не одно поколение детей, отдавшим школе и ученикам частичку своей души.

«В преддверии Дня учителя приехали поздравить педагогов с их профессиональным праздником и еще раз напомнить им, что их профессию трудно переоценить, ведь именно они дают свет будущим поколениям. Также хотели им напомнить, что мы всегда рядом, всегда готовы их поддержать, и они всегда могут опираться на своих выпускников», — рассказал директор МБУ «Комплексный молодежный центр муниципального округа Шатура» Александр Гуреев.

Отметим, что в муниципальном округе Шатура трудятся около тысячи педагогов. Свой профессиональный праздник они будут отмечать 5 октября.