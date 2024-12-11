Коллектив школы для детей с ОВЗ в Мытищах отметил 60-летие

Педагогов и учеников школы поздравили представители администрации округа. Главным подарком стал концерт, номера которого подготовили особенные дети.

Школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Мытищах исполнилось 60 лет. Праздничное мероприятие, посвященное знаменательной дате, посетили заместитель главы администрации городского округа Мытищи, начальник управления образования Ирина Ваврик и первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Мытищи Наталья Гречаная.

Поздравить педагогов и ребят с важным событием особая радость, подчеркнули почетные гостьи. Коллектив уже добился немалых результатов в воспитании и обучении особенных детей. Пожелали сотрудникам оставаться дружными и творческими, а лучшим подарком для учителей стали выступления и искренние слова благодарности со сцены от их учеников. Не смолкали в этот день аплодисменты.

Директор Ирина Кавиева особо подчеркнула, что в их коллективе образовались целые педагогические династии, что очень ценно.

Хороший педагог — предназначение, важно найти подход к особенным детям и помочь раскрыть их потенциал и творческие способности.

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